Втрати військ Росії у війні перевищили 195 тисяч – Генштаб ЗСУ

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 195 620 своїх військових, заявив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 9 травня.

За цими даними, протягом останньої доби загинули близько 650 російських військових.

Крім того, у Генштабі навели дані щодо втрат російської техніки:

танки ‒ 3734 (чотири – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7257 (+4)

артилерійські системи – 3031 (+13)

РСЗВ – 554

засоби ППО ‒ 307 (+1)

літаки – 308

гелікоптери – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2618 (+4)

крилаті ракети ‒ 955 (+8)

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 5969 (+11)

спеціальна техніка ‒ 388 (+4).

Росія останнім часом не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого заявив, що втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 200 тисяч військових: вбитих і поранених.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.