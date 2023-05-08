Росія вербує мігрантів, намагаючись уникнути відкритої мобілізації – розвідка Британії

У Росії намагаються завербувати трудових мігрантів із Центральної Азії для участі у війні проти України, повідомляє розвідка Великої Британїі.

«Вербувальники відвідували мечеті й імміграційні офіси. В офісах імміграції персонал, який розмовляє таджицькою та узбецькою мовами, регулярно намагається вербувати мігрантів. Радіо Свобода повідомляло, що рекрутери пропонують вступні бонуси в розмірі 2390 доларів США і зарплату до 4160 доларів США на місяць. Мігрантам також запропонували прискорений шлях отримання російського громадянства від шести місяців до одного року замість звичайних п’яти років», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважують, що висока місячна зарплата і бонуси спонукатимуть деяких трудових мігрантів погодитися на цю пропозицію.

Цих новобранців, ймовірно, відправляють на передову в Україну, де надзвичайно високий рівень втрат, наголошують у розвідці.

«Вербування мігрантів є частиною спроб Міністерства оборони Росії виконати свою ціль – 400 тисяч добровольців для війни проти України. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішнє інакомислення», – йдеться в повідомленні, яке цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Минулого місяця керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що в Росії триває прихована мобілізація. «У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч – узагальнена цифра в залежності від місяця», – сказав він в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Крім того, за його словами, з офіційно призваних раніше в Росії осіб близько 120 тисяч ще не перекинуті в Україну.

11 квітня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени, а його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.