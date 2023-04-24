Буданов оцінив темпи прихованої мобілізації в Росії

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що прихована мобілізація в Росії зараз «рухається нормально».

«У середньому вони в місяць мобілізують 20 тисяч – узагальнена цифра в залежності від місяця», – сказав він в інтерв’ю виданню РБК-Україна.

Крім того, за його словами, з офіційно призваних раніше в Росії осіб близько 120 тисяч ще не перекинуті в Україну.

«Вони не всі можуть бути перекинуті… Тому що є втрати, є якась поточна робота, хтось її має виконувати. Оскільки втрати досить значні, цей некомплект кимось треба компенсувати», – сказав очільник ГУР.

Напередодні розвідка Великої Британії заявила, що Міністерство оборони РФ запустило нову рекламну кампанію щодо набору добровольців, таким чином влада Росії прагне «відкласти відкриту мобілізацію».

Розвідка Британії наголошує, що приватна військова компанія «Вагнер» також претендує на залучення обмеженої кількості російських чоловіків бойового віку, оскільки її доступ до вербування в’язнів було припинено.

«Залишається дуже малоймовірним, що кампанія залучить заявлену Міноборони ціль – 400 000 добровольців. Влада майже напевно прагне відкласти будь-яку нову, відкриту обов’язкову мобілізацію якомога довше, щоб мінімізувати внутрішнє інакомислення», – йдеться у повідомленні.

11 квітня Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени, а його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.