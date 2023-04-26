Прокуратура Росії визнала 15 тисяч випадків незаконної мобілізації

Прокуратура Росії зафіксувала 15 тисяч випадків незаконної мобілізації громадян, повідомило російське державне агентство ТАСС із посиланням на першого заступника генерального прокурора РФ Анатолія Разінкіна. За його словами, всі «необґрунтовані заходи» щодо призову наразі припинені.

Проєкт Радіо Свобода Сибір.Реалії зазначив, що, виходячи з кількості мобілізованих від вересня минулого року, про яку заявляло Міністерство оборони Росії, виходить, що незаконні дії з боку військкоматів стосувалися майже кожного двадцятого мобілізованого.

21 вересня минулого року президент РФ Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію» для продовження війни проти України. За офіційними даними, на військову службу призвали понад 300 тисяч росіян, які перебувають у запасі. У регіонах Росії були виявлені численні порушення в ході мобілізації: на війну призивали багатодітних батьків, людей із проблемами зі здоров’ям, без бойового досвіду і старших за гранично допустимий вік.

Наприкінці минулого року після численних скарг голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов заявив, що 10 тисяч незаконно мобілізованих повернули додому. Проте офіційної статистики, скільки людей, які не підходять під категорії призову, залишаються на фронті і намагаються оскаржити неправомірність свого статусу, немає. У ЗМІ регулярно з’являються повідомлення від мобілізованих про те, що їх відправляють на передову без належної підготовки і постачання. Кількість мобілізованих, які загинули на території України, згідно з відкритими джерелами, обчислюється сотнями.

11 квітня цього року Держдума Росії ухвалила законопроєкт про електронні повістки у військкомат та єдиний електронний реєстр військовозобов’язаних.

Влада РФ каже, що електронний реєстр призовників запрацює не раніше, ніж восени, а його мета – систематизувати дані про громадян, які стоять на військовому обліку, та забезпечити їхню актуалізацію «в режимі онлайн». У Кремлі запевнили, що з «ніякою другою хвилею мобілізації у РФ» це не пов’язано.