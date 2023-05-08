В армії РФ тривають перестановки через провал зимового наступу – ГУР

Через провал так званого «великого» зимового наступу в верхівці російської армії відбулась серія перестановок, зазначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Тобто цілі, завдання з окупації українського Донбасу і виходу на адмінкордони Донецької та Луганської області провалено. Бої за Бахмут, які стали катастрофічними з точки зору втрат живої сили і техніки для рашистів, тривають. Власне, колосальна піар-кампанія по великому наступу закінчилася з точки зору результатів абсолютно нікчемним пшиком», – пояснив Юсов.

Представник української розвідки каже, що перестановки в армії РФ триватимуть й надалі, оскільки вони «шукатимуть крайніх та винних».

«Інша річ, що відповідальні в даній ситуації саме ті люди, коло осіб, які ставлять перед рашистською армією цілі, які неможливо досягнути і виконати. Безумовно, це починаючи з повномасштабного вторгнення 24 лютого, коли досі «все йде за планом», – розповів Юсов.

Він зазначив, що «є й перестановки і на рівні керівника окупаційної армії в Україні», коли командувача силами РФ в Україні Сергія Суровікіна замінили на Валерія Герасимова.

«З самим Герасимовим зараз складніше, тому що якщо вже його карати за невиконання безглуздих наказів, то хто тоді вище залишається? Ну хіба сам Шойгу без жодного дня бойового досвіду чи так званий Володимир Путін?», – додав Юсов.

Нещодавно керівник керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов наголосив на том, що армія РФ наразі не має «жодного потенціалу», аби здійснити ще одну спробу «серйозного наступу».