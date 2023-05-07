Зеленський хоче, щоб травень-червень був плідним на постачання зброї Україні

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні назвав тиждень, що минає, «дуже плідним для України, і висловив бажання, щоб так було і надалі, зокрема в питанні постачання зброї.

«Цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні та червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами. Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня у Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру», – сказав Зеленський.

За його словами, цього тижня різні партнери відзначились у допомозі Україні.

«Від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії. Країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія. Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України. Дуже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю», – сказав президент.

Раніше в інтерв’ю The Washington Post Зеленський заявив, що українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння. Зокрема терміни початку контрнаступу «можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога».

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.