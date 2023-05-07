У світі переоцінені очікування від контрнаступу ЗСУ – Резніков

Очікування від контрнаступу Збройних сил України у світі «переоцінені», розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю The Washington Post.

«Більшість людей... чекають (від контрнаступу ЗСУ – ред.) чогось величезного», – заявив Резніков додавши, що такі очікування можуть призвести до «емоційного розчарування».

Як пишуть журналісти видання «запланований контрнаступ може ознаменувати собою найбільш важливу фазу війни, оскільки Україна прагне відвоювати значну територію і довести, що вона гідна подальшої підтримки. Наступальні операції зазвичай вимагають переважної переваги, однак російські війська добре окопались в укріпленій обороні по всьому фронту, у зв'язку з чим важко оцінити наскільки далеко зможуть просунутись українські воїни».

Водночас, президент України Володимир Зеленський в коментарі The Washington Post наголосив, що «чим більше перемог у нас буде на полі бою, тим більше людей будуть вірити в нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги».

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, партнери України тепер мають спільні очікування того, що ЗСУ знову досягнуть успіху – «союзники заявили про необхідність наступного прикладу успіху, який вони повинні показати своїм людям».

«Але я не можу вам сказати, яким буде масштаб цього успіху. Десять кілометрів, 30 кілометрів, 100 кілометрів, 200 кілометрів?», – додав міністр.

Глава Міноборони також каже, що за планом наступ дозволить «не тільки звільнити села і міста, а й перерізати матеріально-технічні ланцюги російської армії й зменшити їхню наступальну здатність».



Резніков повідомив, що «перше штурмове формування вже готове до початку операції більше ніж на 90%, однак деякі визначені підрозділи все ще завершують навчальні програми за кордоном».

Тим часом президент Володимир Зеленський в інтерв'ю WP заявив, що українські воїни будуть готові до контрнаступу, коли Україна отримає усе узгоджене з союзниками озброєння. Зокрема терміни початку контрнаступу «можуть залежати й від погодних умов, оскільки вздовж лінії фронту земля не по сезону волога». Під час очікуваного контрнаступу ЗСУ він «вважав би успіхом деокупацію будь-якої української території».

Раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

У лютому керівник ГУР Міноборони заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої, а в Пентагоні казали, що на Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

30 квітня президент Володимир Зеленський також наголосив, що на Україну чекають «головні битви цієї війни».

7 травня керівник української розвідки Кирило Буданов наголосив, що армія РФ не має «жодного потенціалу», аби здійснити ще одну спробу «серйозного наступу».