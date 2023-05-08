ISW: проблеми в командуванні РФ вплинуть на здатність російських сил реагувати на контрнаступ України

Суперечки в російському командуванні і те, що командувач силами РФ в Україні Валерій Герасимов змушений вести переговори з підлеглими командирами, а також здатність цих командирів тиснути на нього суттєво впливають на здатність російських військових вести злагоджені операції, зокрема оборонні, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважили, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин і чеченський лідер Рамзан Кадиров, можливо, змусили Герасимова відновити розподіл артилерійських боєприпасів для сил «вагнерівців» у Бахмуті, незважаючи на те, що Герасимов не вважав це пріоритетом.

«Посада головного командувача в принципі повинна дозволяти Герасимову керувати будь-яким російським підрозділом або командувачем сухопутними військами в Україні, навіть тими, хто відповідає за нерегулярні формування, такі як «Вагнер» і «Ахмат». Схоже, однак, що Пригожин і Кадиров можуть здебільшого ухвалювати самостійні рішення щодо своїх сил, це явище, здається, стає більш виразним, чим довше ці сили фактично контролюють певні ділянки лінії фронту», – йдеться в повідомленні.

В ISW наголошують, що російське військове командування дедалі більше делегує відповідальність за різні сектори фронту в Україні різним російським командирам, у той час як влада командувача продовжує слабшати.

«Знижена здатність Герасимова контролювати своїх командирів, швидше за все, ще більше обмежить здатність російської армії проводити узгоджені операції, що включають різні зони відповідальності», – йдеться в повідомленні.

ISW вважає, що Путін навряд чи усуне Герасимова з посади командувача військами РФ в Україні через репутаційні міркування, і тому публічна критика Герасимова Пригожиним і Кадировим може мати тривалий вплив на владні повноваження його посади.

«Путін може прагнути винагороджувати улюблених командирів відповідальністю за межами їхніх офіційних посад замість того, щоб прямо призначати їх на вищі посади. Російська армія навряд чи вирішить ці проблеми командування найближчим часом, і вони, ймовірно, вплинуть на те, як російські сили на різних напрямках реагуватимуть на потенційні українські контрнаступальні операції», – кажуть аналітики.

Найманці «Вагнера» з літа минулого року намагаються захопити Бахмут у Донецькій області, зазнавши за цей час тисячних втрат. Українські війська продовжують утримувати частину міста, чинячи запеклий опір.

Ввечері 6 травня засновник ПВК Пригожин опублікував текст про конфлікт ПВК із Міністерством оборони РФ. З нього випливає, що через протидію відомства «вагнерівці» зазнають значних втрат, не отримують можливості набирати поповнення та «фактично знекровлені».

Раніше Пригожин заявляв, що найманці ПВК «Вагнер» після 10 травня залишать позиції в Бахмуті через брак боєприпасів. У цьому він звинуватив Міноборони Росії, особисто голову відомства Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, який командує об’єднаним угрупуванням військ РФ в Україні. Відео з критикою на адресу воєначальників Пригожин записав на тлі кількох десятків трупів, заявивши, що це члени ПВК, які загинули в Бахмуті лише за один день.

У відповідь голова Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента РФ Володимира Путіна щодо переведення підрозділів чеченського підрозділу спецпризначенців «Ахмат» в Бахмут на заміну «вагнерівців».

7 травня засновник «Вагнера» заявив про отримання «бойового розпорядження», що передбачає достатню кількість боєприпасів та озброєння для продовження боїв його ПВК у Бахмуті.