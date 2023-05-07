Пригожин заявив, що ПВК «Вагнер» отримає зброю для продовження боїв за Бахмут

Засновник «Вагнера» Євген Пригожин повідомив про отримання «бойового розпорядження», що передбачає достатню кількість боєприпасів та озброєння для продовження боїв його ПВК у Бахмуті.

У заяві Пригожина в Telegram від 7 травня йдеться, що посередником між ПВК і міноборони Росії буде заступник командувача об’єднаного угрупування військ генерал Сергій Суровікін.

Раніше Пригожин повідомив, що найманці ПВК «Вагнер» після 10 травня залишать позиції в Бахмуті через брак боєприпасів. У цьому він звинуватив міноборони Росії, особисто голову відомства Сергія Шойгу та начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, який командує об’єднаним угрупуванням військ. Відео з критикою на адресу воєначальників Пригожин записав на тлі кількох десятків трупів, заявивши, що це члени ПВК, які загинули в Бахмуті лише за один день.

Ввечері 6 травня Пригожин опублікував текст про конфлікт ПВК із міністерством оборони. З нього випливає, що через протидію відомства ПВК зазнає значних втрат, не отримує можливості набирати поповнення та «фактично знекровлена».

У відповідь глава Чечні Рамзан Кадиров звернувся до президента РФ Володимира Путіна щодо переведення підрозділів чеченського підрозділу спецпризначенців «Ахмат» в Бахмут на заміну «вагнерівців».

Найманці «Вагнера» з літа минулого року намагаються захопити Бахмут у Донецькій області, зазнавши за цей час тисячних втрат. Українські війська продовжують утримувати частину міста, чинячи запеклий опір.