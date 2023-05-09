На Херсонщині за добу внаслідок російських обстрілів поранені 14 людей – влада

У Херсонській області за минулу добу внаслідок російських обстрілів зазнали поранень 14 людей, серед яких одна дитина, повідомив зранку 9 травня голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 320 снарядів з важкої артилерії, «Градів», танків, СПГ, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв один раз. Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у будівлі школи, амбулаторії, будинку-інтернату для людей похилого віку та приміщення сільської ради», – написав чиновник у телеграмі.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.