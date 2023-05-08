Кількість поранених через обстріл Станіслава на Херсонщині зросла до 10 – Прокудін

Внаслідок російського обстрілу села Станіслав на Херсонщині поранені 10 людей, в тому числі дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Через російські обстріли Станіславу поранення отримали десять людей, серед них 9-річна дитина», – заявив він.

Дев’ятьом постраждалим лікарі надали допомогу й відпустили додому, ще одна жінка госпіталізована в Херсоні, додав голова області.

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Прокудін заявив про обстріл Станіслава раніше 8 травня, тоді було відомо про шістьох поранених.

Після деокупації восени 2022 року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.