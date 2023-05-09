Президентка Єврокомісії прибула до Києва на тлі ракетного удару Росії і відзначення Дня Європи

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва 9 травня, коли в Україні вперше відзначають День Європи.

«Добре повернутися в Київ. Де цінності, які ми бережемо, захищаються щодня. Тому це таке доречне місце для святкування Дня Європи», – написала фон дер Ляєн у твіттері вранці 9 травня.

Вона привітала рішення президента України Володимира Зеленського «зробити 9 травня Днем Європи і тут, в Україні».

Рано-вранці 9 травня Росія запустила ракети, зокрема, і по Києву. Влучань у столиці України не зафіксовано, більшість запущених ракет були збиті українською ППО.

9 травня 2023 року, згідно з указом президента, в Україні вперше відзначатимуть День Європи. У своєму зверненні 8 травня президент Володимир Зеленський також заявив, що вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Досі в Україні 8 травня офіційно відзначали День пам’яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Українська розвідка раніше попередила про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.