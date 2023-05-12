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Очільник угруповання «ПВК Вагнера» кличе Шойгу до Бахмута

Комбіноване фото – ліворуч міністр оборони Росії Сергій Шойгу, праворуч –очільник угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євген Пригожин

Очільник угруповання «Приватна військова компанія Вагнера» Євген Пригожин звернувся до міністра оборони Росії Сергія Шойгу з пропозицією прибути до українського міста Бахмут, яке впродовж останніх місяців є місцем найбільш жорстоких боїв.

«Зважаючи на складну оперативну ситуацію, а також на ваш багаторічний досвід ведення бойових дій, прошу вас прибути на територію населеного пункту Бахмут, яка перебуває під контролем воєнізованих підрозділів РФ, і самостійно оцінити ситуацію, що склалася», — пише Пригожин.

Очільник угруповання «Вагнера» апелює до «багаторічного досвіду ведення бойових дій» Сергієм Шойгу, хоча реального досвіду командування військами і військової карʼєри Шойгу не має – він понад два десятиліття очолював російське МНС, а міністром оборони призначений у 2012 році після короткого перебування на посаді губернатора Московської області.

Пригожин також використовує в листі українську назву міста Бахмут, хоча російські засоби інформації та російське оборонне відомство називають Бахмут радянським топонімом «Артемовск».

Напередодні Пригожин заявляв, що підрозділи регулярної армії РФ під Бахмутом без бою здають свої позиції.

Євген Пригожин упродовж останніх місяців публічно конфліктує з міністерством оборони РФ. На початку травня він опублікував відео, в якому нецензурно кричав на адресу керівництва відомства, вимагаючи надати «ПВК Вагнера» боєприпаси, а потім пригрозив, що його угруповання залишить Бахмут.

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