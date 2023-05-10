«Ще більше підірве норму в системі Путіна» – ISW про критику Пригожина

Американський Інститут вивчення війни (ISW) звернув увагу на те, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин скористався Днем перемоги в Росії для можливості висміяти президента Росії Володимира Путіна й поставити під сумнів його судження. В ISW зауважують, що «слабо прихована» критика на адресу Путіна вперше лунає від Пригожина.

«Під час обговорення дефіциту боєприпасів і майбутніх перспектив Росії в Україні Пригожин згадав фігуру «щасливого дідуся», який «думає, що в нього все добре». Потім Пригожин риторично запитує, що робити Росії і майбутнім поколінням, і як Росія може перемогти, якщо «дід» виявиться «повним му…ом». Пригожин також зазначив, що неназвані особи (ймовірно, йдеться про Путіна і високопосадовців російського Міноборони) повинні припинити красуватися на Красній площі», – пишуть аналітики.

В ISW зауважили, що Пригожин, ймовірно, має на увазі Путіна, якого часто називають «дідом» (точніше «бункерним дідом»).

«Раніше Пригожин здійснював нападки на інших російських високопоставлених чиновників і офіцерів, називаючи імена, але не робив цього щодо Путіна. Пригожин раніше намагався підвищити авторитет Путіна за допомогою подібних риторичних трюків. Ескалація нападів Пригожина на Путіна може – якщо Кремль не відреагує на слабко завуальовану критику Пригожина на адресу Путіна в День перемоги – ще більше підірвати норму в системі Путіна, в якій окремі особи можуть боротися за позиції і вплив (і отримувати прихильність Путіна чи втрачати її), але не можуть прямо критикувати Путіна», – йдеться в повідомленні.

У квітні ISW припускав, що Євген Пригожин міг знову завоювати прихильність президента РФ Володимира Путіна через небажання останнього посилювати мобілізацію та неспроможність російських звичайних військових виконати завдання, поставлені під час зимового наступу на Донбасі.

Наприкінці минулого місяця аналітики зауважили, що засновник ПВК «Вагнер» почав «інформаційну операцію з підриву довіри» до інших пов’язаних із російським урядом ПВК.