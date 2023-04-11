В ISW прокоментували плани Пригожина отримати контроль над політичною партією в Росії

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував повідомленням про те, що засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин просуває свої політичні устремління, прагнучи отримати контроль над російською політичною партією.

Російське опозиційне видання «Медуза» повідомило, що зростання співпраці Пригожина з членами партії «Справедлива Росія – За правду», ймовірно, свідчить про те, що Пригожин прагне отримати контроль над партією.

Видання зазначає, що четверо членів партії вийшли з неї, щоб створити новий рух, причому дехто з них назвав причиною свого виходу зближення лідера партії Сергія Миронова із Пригожиним.

«ISW неодноразово повідомляв про зростання стосунків між Мироновим і Пригожиним і вважає, що просування Мироновим визнання «Вагнера» в Росії може спровокувати подальше розділення в Кремлі. Два джерела в Кремлі й один інсайдер в уряді Санкт-Петербурга стверджували, що Пригожин займає керівну посаду в петербурзькому відділенні «Справедливої Росії – За правду», щоб конкурувати з губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим за вплив у місті», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на те, що Міністерство закордонних справ Росії прямо відповіло на критику Пригожина щодо порядку денного головування Росії в Раді безпеки ООН, «що стало першим випадком, коли російська державна установа офіційно відповіла на критику Пригожина».

«7 квітня Пригожин розкритикував роботу МЗС в Африці, заявивши, що МЗС Росії «абсолютно нічого» не робить, а «вагнерівці» стикаються з «величезними труднощами» у взаємодії з МЗС та іншими державними установами в регіоні. МЗС у відповідь на критику Пригожина 9 квітня заявило, що готове співпрацювати з російським бізнесом і підприємцями для просування російського бізнесу за кордоном, а низка найближчих заходів під головуванням Росії в РБ ООН присвячена африканській тематиці», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що коментарі МЗС Росії «є продовженням спроб Кремля дискредитувати й ослабити Пригожина».

«МЗС, інші російські державні установи та філії Кремля, ймовірно, прагнуть присікати будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою. Міністерство оборони Росії відмовилося назвати найманців ПВК «Вагнер» учасниками битви під Бахмутом, заявляючи натомість про «десантно-штурмові загони». Речник Кремля Дмитро Пєсков побічно звинуватив Пригожина в навмисному показі конфліктів між ПВК і Міноборони Росії», – йдеться в повідомленні.

Як пишуть в ISW, Пригожин, ймовірно, критикував порядок денний МЗС Росії в Радбезі ООН, намагаючись показати себе здібним державним діячем, здатним впливати на закордонні справи, і щоб заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.

«Пригожин продовжує намагатися звеличити себе, перебільшуючи роль «Вагнера» в успіхах Росії в Україні та використовуючи свою популярність у російському націоналістичному інформаційному просторі для критики російського уряду», – кажуть аналітики.

Раніше цього місяця Пригожин звернувся до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна щодо порушення кримінальної справи проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.

Як повідомила пресслужба Пригожина, він просить порушити справу за статтею про знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, яка передбачає до шести років позбавлення волі.

На думку Пригожина, у Санкт-Петербурзі «склалася вкрай негативна ситуація, пов’язана із збереженням об’єктів культурної спадщини».

Це не перше звернення Пригожина до правоохоронних органів щодо Бєглова. Конфлікт бізнесмена із владою Санкт-Петербурга загострився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці жовтня Пригожин звернувся до генпрокуратури Росії з проханням провести перевірку «за можливим фактом створення губернатором організованої злочинної групи з метою пограбування держбюджету». У листопаді Пригожин подав позов з вимогою перевірити губернатора Санкт-Петербурга за статтею про державну зраду.

Бєглов зі свого боку також різко критикує Пригожина. Наприклад, губернатор публічно заявляв, не називаючи прізвища, що «якийсь відомий бізнесмен обкрадає дітей» у сфері соціального харчування (компанія «Конкорд», що належить Пригожину, займається поставками харчування для шкіл і соціальних установ).

У березні ISW заявляв, що Пригожин може намагатися представити себе як кандидата на виборах у Росії 2024 року.