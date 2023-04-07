Пригожин зажадав від слідчих РФ порушити справу проти губернатора Санкт-Петербурга

Засновник ПВК «Вагнер», близький до Володимира Путіна, бізнесмен Євген Пригожин звернувся до голови Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна щодо порушення кримінальної справи проти губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова.

Як повідомила пресслужба Пригожина, він просить порушити справу за статтею про знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, яка передбачає до шести років позбавлення волі.

На думку Пригожина, у Санкт-Петербурзі «склалася вкрай негативна ситуація, пов’язана із збереженням об’єктів культурної спадщини».

Пригожин також повідомив, що особисто зіткнувся з протидією уряду та губернатора під час реалізації проєкту з перетворення одного з об’єктів культурної спадщини міста на готель.

Губернатор Санкт-Петербурга поки що не коментував заяву Пригожина.

Це не перше звернення Пригожина до правоохоронних органів щодо Бєглова. Конфлікт бізнесмена із владою Санкт-Петербурга загострився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Наприкінці жовтня Пригожин звернувся до генпрокуратури Росії з проханням провести перевірку «за можливим фактом створення губернатором організованої злочинної групи з метою пограбування держбюджету». У листопаді Пригожин подав позов з вимогою перевірити губернатора Санкт-Петербурга за статтею про державну зраду.

Бєглов зі свого боку також різко критикує Пригожина. Наприклад, губернатор публічно заявляв, не називаючи прізвища, що «якийсь відомий бізнесмен обкрадає дітей» у сфері соціального харчування (компанія «Конкорд», що належить Пригожину, займається поставками харчування для шкіл і соціальних установ).

Олександр Бєглов став губернатором Санкт- Петербурга у 2019 році. Він активно підтримує війну проти України. Виступав із промовами про боротьбу з українськими «нацистами» і «фашистами» і обіцяв відновити зруйнований російськими військами Маріуполь, хоча його робота з благоустрою у Санкт-Петербурзі постійно викликає критику.