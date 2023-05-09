Пригожин скаржиться на боягузливість окупантів у Бахмуті. Тікають?

Ватажок ПВК «Вагнер» Пригожин під час ймовірного відходу з позицій у Бахмуті Донецької області 9 травня повідомив, що російська армія втекла з позицій у місті та оголила один із флангів фронту, який довелося прикривати його бойовикам.

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«У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони, тому наша армія біжить. Біжить, бо 72-а бригада сьогодні прос*ала три квадратні кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб, бо це був стратегічний плацдарм. Вони просто взяли і драпанули», – емоційно розповів російський окупант.

Також він повідомив, що від Міноборони РФ отримав бойове розпорядження, згідно з яким відхід «вагнерівців» з позицій буде визнаний держзрадою. Пригожин також нарікає, що його бойовики отримали лише 10% від обіцяної кількості боєприпасів. За його словами, найманці залишаться у Бахмуті ще на кілька днів. «Побуцаємося, а там розберемося», – заявив окупант.

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5 травня ватажок ПВК «Вагнер» оголосив про рішення залишити Бахмут до 10 травня – нібито через критичний брак боєприпасів. Пізніше він повідомив, що російське Міноборони пообіцяло йому снаряди, але не уточнив, чи планує залишатися в місті.

Головні питання випуску:

Наскільки правдивою є інформація про втечу російських військових з Бахмута?

Чи може Пригожин справді піти з міста, «повісивши всіх собак» на Шойгу та Герасимова?

І кого Путін призначить винним за провал захоплення Бахмута до 9 травня?

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