ISW: українські сили провели успішні контратаки навколо Бахмута

Українські сили провели успішні обмежені контратаки навколо Бахмута на Донеччині 9 травня, повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Кадри з перевіреною геолокацією, опубліковані 9 і 10 травня, показують, що українські сили, ймовірно, провели успішні обмежені контратаки на північ від селища Хромове (безпосередньо на захід від Бахмута) і на північний захід від Білої Гори (14 км на південний захід від Бахмута) і досягли незначних успіхів у цих районах», – йдеться в повідомленні.

«Українські джерела стверджували 9 травня, що українські сили знищили 6-ту і 8-му роти 72-ої мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу поблизу Бахмута та просунулися на 2,6 кілометра уздовж 3-кілометрової лінії фронту в цьому районі, хоча ISW не спостерігав візуального підтвердження цих ширших досягнень України», – додали аналітики.

В ISW зауважили, що поширені проблеми з боєздатністю Росії, загострені продовженням виснажливих наступів у районі Бахмута, «ймовірно, значно обмежують» здатність російських сил у цьому районі захищатися від локальних українських контратак.

10 травня Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підтвердила втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута на Донеччині, про що раніше повідомив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

Головний «вагнерівець» заявляв, що військові 72-ї бригади РФ залишили три квадратні кілометри на лінії фронту в Бахмуті, і що сили ПВК «Вагнер» зазнали значних втрат.

9 травня командир 3-ї штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький також заявляв, що в результаті наступальних дій підрозділу, яким він керує, під Бахмутом розгромили 72-у окрему мотострілкову бригаду російської армії. Втрат зазнали також у ПВК «Вагнер», сказав він. Білецький зазначив, що в результаті цього наступу ЗСУ повернули стратегічно важливі позиції на південно-західних околицях Бахмута.

Генштаб ЗСУ не коментував повідомлення про втрати військ РФ в районі Бахмута, обмежившись повідомленням про те, що армія РФ веде «безуспішні наступальні дії» у місті.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас, за його словами, треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.

10 травня командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Сирський додав, що українські військові тримають фронт та не дають противнику просунутись вперед, битва за Бахмут триває.