Сирський про Бахмутський напрямок: на окремих ділянках противник відступив на дистанцію до 2 км

Командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.



«Завдяки продуманій обороні на Бахмутському напрямку ми отримуємо результати ефективних дій наших підрозділів. У тому числі, проводимо ефективні контратаки. На окремих ділянках фронту ворог не зміг втримати натиск українських захисників та відступив на дистанцію до 2-х кілометрів», – написав він у телеграмі.



За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.



Сирський додав, що українські військові тримають фронт та не дають противнику просунутись вперед, битва за Бахмут триває.

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Заступниця міністра оборони Ганна Маляр також повідомила, що українські військові міцно тримають оборону Бахмуту та околиць міста – жодної позиції за добу не втрачено.



«На Бахмутському напрямку ворог докладає найбільше зусиль. В Бахмут стягнуті вагнерівці з усіх інших напрямків, де вони виконували бойові завдання. На тих напрямках їх замінили військовими регулярної російської армії», – зазначила Маляр.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас, за його словами, треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року, у грудні наступ посилився.