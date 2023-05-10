Військові підтвердили заяву Пригожина про втечу однієї з російських бригад з-під Бахмута

Третя окрема штурмова бригада Збройних сил України підтвердила втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ з-під Бахмута на Донеччині, про що раніше повідомив засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

«Офіційно. Повідомлення Пригожина про втечу 72-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ з-під Бахмута і «500 трупів» росіян, що залишилися там, – відповідає дійсності. Третя штурмова бригада дякує за розголос нашого успіху на фронті», – йдеться в повідомленні Telegram-каналу 3-ї ОШБр.

Раніше головний «вагнерівець» Євген Пригожин повідомив, що військові 72-ї бригади РФ залишили три квадратні кілометри на лінії фронту в Бахмуті, і що сили ПВК «Вагнер» зазнали значних втрат.

Напередодні командир 3-ї штурмової бригади ЗСУ Андрій Білецький також заявляв, що в результаті наступальних дій підрозділу, яким він керує, під Бахмутом розгромили 72-у окрему мотострілкову бригаду російської армії. Втрат зазнали також у ПВК «Вагнер», сказав він. Білецький зазначив, що в результаті цього наступу ЗСУ повернули стратегічно важливі позиції на південно-західних околицях Бахмута.

Генштаб ЗСУ ні вчора, ні сьогодні не коментував повідомлення про втрати військ РФ в районі Бахмута, обмежившись повідомленням про те, що армія РФ веде «безуспішні наступальні дії» у місті.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас, за його словами, треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.