Російські війська розграбували лікарні та підприємства в Енергодарі – Генштаб

Протягом дня Сили оборони відбили понад 30 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України увечері 10 травня. Тривають бої за Бахмут та Мар’їнку.

Штаб повідомляє про безуспішні спроби російських сил наступати в районі Серебрянського лісництва на Лиманському напрямку та в районі Авдіївки.

«На Шахтарському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дій в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів по районах Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар та Новоукраїнка», – йдеться в зведенні.

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За даними Генштабу, жителів окупованого Токмака, яких російська влада вивезла до Бердянська під приводом «евакуації», розмістили в приміщеннях «без вікон, освітлення, теплої води та меблів» і на невизначений термін заборонили повертатися назад.

Також зведення вказує на продовження практики мародерства на окупованих територіях, зокрема, на Запоріжжі.

«Так, в Енергодарі, військовослужбовці російських окупаційних військ повністю розграбували усі міські медичні установи, все медичне обладнання міста вивезено до тимчасово окупованого Сімферополя Автономної Республіки Крим. Також повністю розграбовані усі підприємства, які знаходяться в промисловій зоні поблизу Запорізької атомної електростанції», – заявляє командування.

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Штаб звітує про три авіаудари по місцях зосередження російського особового складу та техніки. Також, за зведенням, ракетні війська й артилерія вразили зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження живої сили, склад пально-мастильних матеріалів і станцію радіоелектронної боротьби російських військ.

Раніше 10 травня мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв про вибухи на окупованій частині Запорізької області.