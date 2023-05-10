ЗСУ створюють нові мобільні групи ППО, які захищатимуть небо Києва – Наєв

Сили оборони створять нові мобільні групи протиповітряної оборони, повідомив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв.

«Ми намагаємося віднайти найдієвіші методи протидії повітряним небезпекам (російським ракетам та безпілотникам – ред.)», – зазначив Наєв.

Командувач також розповів, що «передав захисникам нову партію автівок для створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони».

«Ці групи захищатимуть небо на підступах до Києва, а також повітряний простір над іншими населеними пунктами півночі та північного заходу України», – додав він.

Російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Українські військові повідомили, що українська ППО збила всі вісім крилатих ракет «Калібр» і 15 із 17 Х-101/Х-555, запущені російськими військами.

Генштаб ЗСУ також повідомив про влучання п’яти ракет С-300 по містах Куп’янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.