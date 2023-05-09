«Допоможуть нам перемогти»: Резніков подякував США за військові засоби у новому пакеті допомоги

Міністр оборони Олексій Резніков подякував США за новий пакет військової допомоги для України, назвавши це значним внеском у мир і безпеку європейського континенту.

«У цей День Європи США зробили ще один значний внесок у мир і безпеку нашого континенту – новий пакет безпекової допомоги для ЗСУ. Дякую Ллойду Остіну та всім американцям! Артилерійські боєприпаси, системи ППО та багато іншого допоможуть нам перемогти в цій битві», – написав Резніков у твітері.

Раніше сьогодні Міністерство оборони США оголосило про новий пакет безпекової допомоги Україні на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів. У ньому, серед іншого, містяться додаткові засоби ППО, 155-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам тощо.

3 травня США оголосили про надання пакету військової допомоги на 300 млн доларів.