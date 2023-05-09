Пентагон озвучив вміст нового пакету військової допомоги США для України

Міністерство оборони США оголосило вміст нового пакету військової допомоги Україні, «щоб підтвердити непохитну підтримку США України, у тому числі для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб артилерійських боєприпасів».
Як йдеться на сайті Пентагону, цей пакет на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів надається у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).
Пакет допомогти містить:
- Додаткові засоби ППО та боєприпаси;
- Устаткування для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;
- Боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;
- 155-мм артилерійські снаряди;
- Комерційні послуги супутникової зйомки;
- Підтримка навчання, техобслуговування та підтримки діяльності.
«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», – йдеться в повідомленні Пентагону.
Раніше повідомлялося, що у вівторок буде оголошено про 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги США Україні в рамках Ініціативи сприяння безпеці.
Повідомлялося, що на відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.
3 травня влада США оголосила про надання чергового пакету військової допомоги на 300 млн доларів. Цей пакет допомоги, серед іншого, включає додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS) та ракети TOW.
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