Пентагон озвучив вміст нового пакету військової допомоги США для України

Міністерство оборони США оголосило вміст нового пакету військової допомоги Україні, «щоб підтвердити непохитну підтримку США України, у тому числі для зміцнення її протиповітряної оборони та задоволення потреб артилерійських боєприпасів».

Як йдеться на сайті Пентагону, цей пакет на загальну суму близько 1,2 мільярда доларів надається у рамках Ініціативи сприяння безпеці України (USAI).

Пакет допомогти містить:

Додаткові засоби ППО та боєприпаси;

Устаткування для інтеграції західних пускових установок ППО, ракет та радарів із системами ППО України;

Боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

155-мм артилерійські снаряди;

Комерційні послуги супутникової зйомки;

Підтримка навчання, техобслуговування та підтримки діяльності.

«Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки», – йдеться в повідомленні Пентагону.

Раніше повідомлялося, що у вівторок буде оголошено про 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги США Україні в рамках Ініціативи сприяння безпеці.

Повідомлялося, що на відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.



3 травня влада США оголосила про надання чергового пакету військової допомоги на 300 млн доларів. Цей пакет допомоги, серед іншого, включає додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS) та ракети TOW.