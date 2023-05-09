«Інтенсивно дискутуємо» з Данією, Британією та США – премʼєр Нідерландів про надання F-16 Україні

Лідери країн Заходу продовжують обговорення надання Україні винищувачів F-16, заявив у перший день візиту до Бразилії премʼєр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

«Ми інтенсивно дискутуємо щодо F-16 із Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США. Дебати тривають», – сказав Рютте в Сан-Паулу, слова якого 8 травня цитує агенція Reuters.

Але, додав голова уряду Нідерландів, спершу потрібна домовленість між усіма партнерами, як це раніше було перед постачанням в Україну гаубиць Panzer і танків Leopard.

Також Марк Рютте заявив, що під час зустрічі з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою 9 травня викладе необхідність захисту України. Раніше Лула да Сілва критикував озброєння української армії західними країнами.

Рютте сказав, що пояснить бразильському лідеру, чому питання підтримки України є «екзистенційним» для Нідерландів, Європи та багатьох країн за її межами, оскільки російське вторгнення поставило на карту західні цінності.

«Якщо Путін досягне успіху в Україні, – а я не думаю, що він досягне, – це не закінчиться. Люди хвилюються щодо власної безпеки в Амстердамі, Берліні, Парижі та Європі в цілому», – сказав він.

Лула да Сілва намагався спонукати країни, які перебувають поза збройним конфліктом, сформувати групу для просування мирних переговорів. Він також стверджував, що постачання зброї в Україну заохочує війну. Уряд США звинуватив його в повторенні російської та китайської пропаганди.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на нинішньому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе. За його словами, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.