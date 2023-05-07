Залужний сподівається, що партнери ухвалять рішення щодо передачі Україні літаків F-16

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів, що в перебігу візиту генінспектора Бундесверу генерала Карстена Броєра до Києва цього тижня висловив йому, серед іншого, своє сподівання на отримання від партнерів України літаків F-16

«Подякував за вже надану Німеччиною військову допомогу: зенітні ракетні комплекси IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, танки Leopard та інше озброєння. Висловив сподівання, що у майбутньому усі наші партнери ухвалять вірне рішення і Україна отримає літаки F-16. З генералом Броєром акцентували на важливості продовжувати підтримувати Україну і надалі, домовилися бути на зв’язку та робити все можливе для посилення нашої обороноздатності», – повідомив Залужний у фейсбуці.

Він назвав розмову з Броєром «конструктивною».

4 травня міністр оборони України Олексій Резніков також мав зустріч із генінспектором Бундесверу. Як повідомляло Міноборони, Резніков закликав Німеччину долучитися до створення «морської коаліції» на підтримку України.

«Вірю, що тісна взаємодія між нашими країнами сприятиме посиленню безпеки в Європі. Хочу запевнити, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, – цитувало українське Міноборони генерала Броєра.

Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що на нинішньому етапі війни надання Україні сучасних винищувачів не допоможе. За його словами, зараз головною потребою українців на полі бою є протиповітряна оборона великої дальності.