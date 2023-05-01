Посилення ППО і вчасне постачання зброї: Залужний розповів, про що говорив із Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої він, зокрема, заявив про необхідність посилення ППО України і вчасного постачання зброї. Про це Залужний повідомив 1 травня у фейсбуці.

«Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці й Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій. Розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією і щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони», – заявив він.

«Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій», – додав генсекретар.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.