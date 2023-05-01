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Посилення ППО і вчасне постачання зброї: Залужний розповів, про що говорив із Міллі

Українські військовослужбовці ведуть вогонь із зенітної установки С60 по російських позиціях під Бахмутом. 20 березня 2023 року

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої він, зокрема, заявив про необхідність посилення ППО України і вчасного постачання зброї. Про це Залужний повідомив 1 травня у фейсбуці.

«Детально поінформував про обстановку на усіх ділянках фронту. Ситуація важка, але контрольована. Найзапекліші бої тривають у Бахмуті, Авдіївці й Мар’їнці, де ворог продовжує зосереджувати свої зусилля на веденні наступальних дій. Розповів про ракетні удари російською стратегічною авіацією і щоденні бомбардування цивільних об’єктів керованими авіабомбами у прифронтовій зоні. Наголосив на необхідності посилення можливостей системи протиповітряної оборони», – заявив він.

«Окремо зупинився на темі укомплектування наших підрозділів та важливості своєчасного постачання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів у достатній кількості», – додав головнокомандувач ЗСУ.

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

«Наша відповідальність як членів НАТО полягає в тому, щоб забезпечити Україну обладнанням, боєприпасами і підтримкою, необхідною для початку нових наступальних дій», – додав генсекретар.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов у лютому заявляв, що від середини і до кінця весни на фронті відбудуться вирішальні бої. А в Пентагоні заявляли, що Україну чекає важка боротьба навесні та влітку.

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