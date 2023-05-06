Війна, кохання і мова. У Києві поховали американця, який загинув за Україну під Бахмутом

У Києві 5 травня попрощалися із американцем Крістофером Джеймсом Кемпбеллом, який загинув 7 квітня під Бахмутом. 27-річний американець мав досвід військової служби в Іраку і Кувейті, а з початком повномасштабної війни приєднався до ССО «Азов», згодом продовжив службу в Іноземному легіоні. Бути похованим в Україні, на київському цвинтарі, заповідав сам Крістофер Кемпбелл (Christopher Campbell). Його мати дивилася трансляцію церемонії прощання із власного дому у Флориді, погодившись із офіційними застереженнями Сполучених Штатів щодо відвідин України.

Кріс похований в Україні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя

«За його останнім бажанням, Кріс був похований в Україні, країні, яку він любив і де знайшов своє кохання, за яку віддав своє життя», – написав на своїй сторінці у фейсбуці батько нареченої загиблого, Івани Саніної, український режисер Олесь Санін.

Окрім служби в іноземному легіоні Крістофер долучився до волонтерського руху в Україні, був членом волонтерського громадського руху «Вільні». Представники руху написали у соцмережі: «Його досвід був надзвичайно важливим для нас, адже він був ветераном, який п'ять років служив в Іраку, а потім був у Кувейті. Кріс також допомагав нашому волонтерському руху. Він був хоробрим та рішучим воїном, справжнім другом, людиною з принципами та цінностями. Назавжди в строю!»

Найкращі чоловіки світу зараз тут

За інформацією видання NPR, перед переїздом в Україну навесні 2022 року Крістофер Джеймс Кемпбелл покинув навчання у Сполучених Штатах, продав свої речі, казав, що, відчуває здатність допомогти. «Найкращі чоловіки світу зараз тут», – цитує NPR Іванну Саніну, наречену загиблого воїна. А колеги засвідчили, що його досвід дозволяв підтримувати місцевих добровольців і призовників на рівні стандартів НАТО, Крістофер допомагав українцям опанувати озброєння, а також зрозуміти воєнну тактику.

Іванна Саніна бачила Крістофера за два дні до його загибелі у Харкові, коли він мав нетривалий перепочинок. Наречена свідчить, що Крістофер відчутно змінився після пережитого жаху у боях з російськими військами за Бахмут. Та назвала його найсміливішим чоловіком.

Вивчав українську мову, щоб попросити руки своєї коханої За словами матері, Крістофер мріяв після війни купити ферму в горах і «бути з коханням всього свого життя». Американець також вивчав українську мову, щоб попросити руки своєї коханої в її батьків рідною для них мовою, а його наречена сказала, що він і сам став українцем.