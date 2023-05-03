Україна не розкриває союзникам деталі контрнаступу, щоб запобігти витоку інформації – Politico

Україна приховує деталі весняного контрнаступу, намагаючись запобігти витоку секретної інформації, яка може загрожувати її позиції на полі бою, пише видання Politico із посиланням на двох європейських чиновників.

За словами співрозмовників видання, їхні українські колеги не розкривають деталі контрнаступу, включно з термінами, а також, де і скільки військ вони планують перекинути для проведення операції.

Україна все ще, ймовірно, ділиться деякими основними розвідувальними даними зі США та іншими європейськими країнами, які підтримували її зброєю протягом останнього року, при цьому офіційні особи працюють над тим, щоб запобігти поширенню деталей, пов’язаних із бойовими діями, сказали європейські чиновники.

Представник оборонного відомства США зазначив, що жодних змін не відбулося. За його словами, Вашингтон та Київ обмінюються інформацією на колишньому рівні. Немає жодних ознак того, що Україна щось приховує від США, додав він.

Про витік документів Пентагону стало відомо 5 квітня, коли відразу кілька російських телеграм-каналів поширили файли з інформацією про війну в Україні. Як написала розслідувальна група Bellingcat, частина документів із усього злитого масиву була присвячена вторгненню Росії до України. За підозрою у причетності до витоку секретних даних заарештували 21-річного військовослужбовця розвідувального підрозділу ВПС Національної гвардії штату Массачусетс Джека Тейшейру.

За даними The Washington Post, Тейшейра перебував у закритому чаті на Discord та з минулого року публікував там секретні документи під ніком OG. Президент США Джо Байден доручив з’ясувати, чому Тейшейра взагалі мав доступ до секретної інформації, а також встановити масштаби витоку.

В інтерв1ю The Washington Post президент України Володимир Зеленський сказав, що не говорив із Білим домом про витік секретних документів, додавши, що витік невигідний як для України, так і для репутації Білого дому та США.