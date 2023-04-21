Українці в Лісабоні протестували проти візиту президента Бразилії через його позицію щодо війни

Група українських демонстрантів зібралася 21 квітня біля посольства Бразилії в столиці Портгуалії Лісабоні, протестуючи проти нещодавніх висловлювань президента Луїса Інасіо Лули да Сілви щодо війни в Україні. Про це повідомляє агенція Reuters.

Лула да Сілва, який 21 квітня прибув до Португалії з п’ятиденним офіційним візитом, розлютив багатьох людей на Заході припущенням, що і Україна, і Росія винні у війні, ескалація якої сталася під час повномасштабного вторгнення Москви в лютому 2022 року. Також він сказав, що Сполучені Штати та європейські союзники мають припинити постачання зброї Україні, заявивши, що такими постачаннями вони затягують війну.

Згодом він пом’якшив свою риторику, засуджуючи порушення Росією територіальної цілісності України і водночас знову закликаючи до припинення війни. Український уряд критикував бразильського президента за однакове ставлення до «жертви та агресора».

Біля посольства Бразилії в Лісабоні протестувальники тримали плакати «Росія – терористична держава» і «Припиніть вбивати наших дітей». «В Україні щодня гинуть люди, і нам потрібна міжнародна підтримка», – сказав президент Асоціації українців Португалії Павло Садоха, назвавши «дивним» те, що «президент... який все життя боровся за демократію, зараз опинився на боці тоталітаризму».

Асоціація українців Португалії передала в посольство Бразилії листа з висловленням свого невдоволення, документ передали послу Бразилії Раймундо Каррейро та міністру бразильського уряду Марсіо Маседо.

«Бразилія та президент Лула прагнуть до миру, і президент працюватиме над об’єднанням інших країн для пошуку альтернативи для припинення цього конфлікту», — сказав Маседо журналістам після отримання листа.

Київ 18 квітня запросив Лулу да Сілву відвідати Україну, щоб він на власні очі побачив наслідки російської окупації. Відповідаючи на запитання, чи відвідає бразильський президент Україну, Маседо відповів, що натомість поїде президентський радник з питань зовнішньої політики Селсо Аморім. Фіксованої дати такого візиту досі немає.