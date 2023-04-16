Президент Бразилії закликав створити аналог «Групи двадцяти» для досягнення миру в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ, повідомляє видання El Tiempo.

Лідер Бразилії розповів, що спілкувався з президентами Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до «Групи двадцяти» (G20) із розвиненою економікою, для посередництва в війні Росії проти України.

«Учора (16 квітня – ред.) я говорив із еміратським шейхом Мохаммедом бен Заїдом аль Нагаяном про війну. Я говорив із главою Китаю Сі Цзіньпіном про мир. І я думаю, що ми знаходимо людей, які вважають за краще говорити про мир, а не про війну. Я думаю, ми досягнемо успіху», – заявив він.

25 березня президент Бразилії, який мав вирушити до Китаю для переговорів із головою КНР Сі Цзіньпіном, відклав свою поїздку на невизначений термін через пневмонію. ЗМІ повідомляли, що да Сілва під час свого візиту до Китаю хотів запропонувати створити «мирний клуб» для посередництва у припиненні війни в Україні.

Видання The Financial Times писало, що бразильський лідер прагне відновити дипломатичний вплив Бразилії після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але чинить опір об’єднанню із західними країнами, які надсилають зброю в Україну.