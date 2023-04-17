Після заяви щодо України президент Бразилії зустрінеться з Лавровим

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілва, повідомляє CNN з посиланням на МЗС Бразилії.

За повідомленням, перед цим Лавров зустрінеться зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою.

Бразильське дипломатичне відомство повідомляє, що візит також стане «приводом для вирішення конфлікту в Україні», і нагадує, що Бразіліа відстоює «негайне припинення бойових дій і важливість об’єднання дипломатичних зусиль для сприяння досягненню мирного рішення шляхом переговорів».

Це перший візит міністра Лаврова до Бразилії з 2019 року.



Напередодні президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Він розповів, що спілкувався з президентами Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до «Групи двадцяти» (G20), для посередництва в війні Росії проти України.

На початку квітня президент Бразилії заявляв, що Україна «має відмовитися від Криму» для того, аби «покласти край війні».