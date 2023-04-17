Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Після заяви щодо України президент Бразилії зустрінеться з Лавровим

Напередодні президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінеться з президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілва, повідомляє CNN з посиланням на МЗС Бразилії.

За повідомленням, перед цим Лавров зустрінеться зі своїм бразильським колегою Мауро Вієйрою.

Бразильське дипломатичне відомство повідомляє, що візит також стане «приводом для вирішення конфлікту в Україні», і нагадує, що Бразіліа відстоює «негайне припинення бойових дій і важливість об’єднання дипломатичних зусиль для сприяння досягненню мирного рішення шляхом переговорів».

Це перший візит міністра Лаврова до Бразилії з 2019 року.

Напередодні президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва закликав до створення аналогу «Великої двадцятки» для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та ОАЕ. Він розповів, що спілкувався з президентами Об’єднаних Арабських Еміратів і Китаю про створення групи країн, подібної до «Групи двадцяти» (G20), для посередництва в війні Росії проти України.

На початку квітня президент Бразилії заявляв, що Україна «має відмовитися від Криму» для того, аби «покласти край війні».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG