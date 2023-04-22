Президент Бразилії знову висловився про війну в Україні

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив 22 квітня, що не хоче «нікому догодити» в питанні вторгнення Росії в Україну – після того, як бразильський лідер опинився під вогнем критики за припущення, що Київ також частково винен у війні.

Як повідомляє агенція Reuters, у Лісабоні на початку свого першого візиту до Європи з моменту обрання президентом Лула да Сілва сказав, що його мета полягає в тому, щоб «побудувати спосіб залучити їх обох (Росію та Україну – ред.) до столу переговорів».

«Я хочу знайти третю альтернативу (розвʼязання конфлікту – ред.), яка полягає в побудові миру», – сказав він на пресконференції.

Минулого тижня Лула да Сілва заявив, що Сполучені Штати та європейські союзники мають припинити постачання зброї Україні, заявивши, що вони затягують війну. «Якщо ви не укладаєте мир, ви сприяєте війні», – сказав тоді президент Бразилії.

Білий дім звинуватив Лулу в «мавпуванні» російської та китайської пропаганди.

Лула прибув до Португалії 21 квітня з пʼятиденним візитом. Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза, який супроводжував Лулу на пресконференції, вказав, що позиції їхніх країн щодо війни різні.

Португалія є членом НАТО і відправила в Україну військову техніку. Ребелу де Соуза заявив, що Україна має право захищатися і «повернути» свою територію.

Коментарі Лули про війну розлютили українську громаду в Португалії, яка 21 квітня провела демонстрацію біля посольства Бразилії.