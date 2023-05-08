CША планують надати Україні безпекову допомогу на 1,2 мільярда доларів – ЗМІ

США нададуть Україні ще 1,2 мільярда доларів довгострокової військової допомоги для подальшого зміцнення її протиповітряної оборони. Про це повідомляє агенція АР з посиланням на неназваних офіційних осіб США.



Очікується, що пакет допомоги буде оголошено у вівторок, і гроші будуть надані в рамках Ініціативи сприяння безпеці України. На відміну від американського обладнання, зброї та боєприпасів, які частіше відправляються в Україну зі складів Пентагону, щоб їх можна було швидко доставити, ці гроші мають бути витрачені протягом найближчих місяців або навіть років на забезпечення майбутніх потреб безпеки України.



Ініціатива допомоги фінансуватиме системи протиповітряної оборони HAWK, боєприпаси та безпілотники для протиповітряної оборони. За словами чиновників, передбачається також закупівля артилерії, ракет, допомога в отриманні супутникових зображень і фінансування поточного технічного обслуговування та запасних частин для різноманітних систем.

3 травня влада США оголосила про надання чергового пакету військової допомоги на 300 млн доларів. Цей пакет допомоги, серед іншого, включає додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем (HIMARS) та ракети TOW.