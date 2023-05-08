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Мер Дніпра повідомив про вибухи в місті

Наслідки російської ракетної атаки, Дніпро, 28 квітня 2023 року

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив вибухи в місті.

«У Дніпрі вже є кілька вибухів», – написав він у телеграмі.

В Дніпропетровській області близько 21:50 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала годину. У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Дніпрі.

Проте голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак не повідомив подробиць, написавши у телеграмі просто: «ППО».

Згодом він додав, що з міркувань безпеки не може оприлюднити жодної інформації.

«Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо», – написав Лисак, закликавши не обговорювати нічого в соцмережах і не допомагати агресору.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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