Мер Дніпра повідомив про вибухи в місті

Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив вибухи в місті.

«У Дніпрі вже є кілька вибухів», – написав він у телеграмі.

В Дніпропетровській області близько 21:50 було оголошено повітряну тривогу, яка тривала годину. У соцмережах повідомляють про звуки вибухів в Дніпрі.

Проте голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак не повідомив подробиць, написавши у телеграмі просто: «ППО».

Згодом він додав, що з міркувань безпеки не може оприлюднити жодної інформації.

«Ситуацію контролюємо. Всі на місцях. Працюємо», – написав Лисак, закликавши не обговорювати нічого в соцмережах і не допомагати агресору.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.