У Дніпрі повідомили про наслідки вечірнього удару: через падіння уламків ракет поранена жінка

У Дніпрі внаслідок падіння уламків ракети, запущеної Росією, на житловий будинок поранена жінка, її шпиталізували, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Вночi вiйськовi з повiтряного командування «Схiд» збили всi вісім ракет, якi ворог спрямував на область. Уламки російського «металобрухту» впали на чотириповерхівку у Дніпрі. Поранена 32-річна жінка, вона у лікарні. У будинку пошкоджені дах та перекриття кількох квартир», – написав він у телеграмі.

За словами Лисака, на третьому поверсі будинку виявили бойову частину ракети.

«Доки працювали вибухотехніки, кілька десятків мешканців евакуювали. Небезпечні уламки вже вивезли, їх знищать», – додав він.

За словами голови ОВА, обстріли були і на Нікопольщині.

«По самому Нiкополю та Марганецькiй громадi агресор бив з важкої артилерії. Один приватний будинок знищено, ще чотири – пошкоджені. Побиті господарська споруда та лінії електропередач. Люди цілі», – написав Лисак.

Напередодні ввечері мер Дніпра Борис Філатов повідомив про вибухи в місті. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак не повідомив подробиць, написавши у телеграмі просто: «ППО». Згодом він додав, що з міркувань безпеки не може оприлюднити жодної інформації.

Вранці 9 травня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що російські військові у ніч на 9 траня і рано-вранці цього дня завдали по Україні ударів крилатими ракетами морського і повітряного базування, 23 із 25 ракет знищили сили української протиповітряної оборони.

Зокрема, в Повітряних силах уточнили, що близько 22:00 години 8 травня із носіїв у Чорному морі противник випустив вісім крилатих ракет «Калібр», які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім ракет знищені силами і засобами протиповітряної оборони Повітряного командування «Схід», йдеться в повідомленні.

Українська розвідка раніше попередила про ймовірність російських провокацій із нагоди 9 травня, коли в Росії відзначають День перемоги.