У Міноборони прокоментували російські повідомлення про загибель командувачів ЗСУ

У Міністерстві оборони України прокоментували повідомлення в російському сегменті мережі Telegram та інших джерелах про «нібито ліквідацію наших командувачів».

Останнім із таких було повідомлення про нібито «усунення Залужного (тобто головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – ред.) силами Вагнера (угруповання «ПВК Вагнера» – ред.)».

«Протягом тижня три повідомлення. Всі живі.

Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:

– психологічний вплив на саму людину;

– деморалізація українських військ;

– короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування», – написала в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Крім повідомлення про «усунення Залужного», раніше російські джерела писали про «загибель» командувача Сил територіальної оборони Ігоря Танцюри та командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.