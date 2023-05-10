У Міноборони прокоментували російські повідомлення про загибель командувачів ЗСУ

У Міністерстві оборони України прокоментували повідомлення в російському сегменті мережі Telegram та інших джерелах про «нібито ліквідацію наших командувачів».
Останнім із таких було повідомлення про нібито «усунення Залужного (тобто головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного – ред.) силами Вагнера (угруповання «ПВК Вагнера» – ред.)».
«Протягом тижня три повідомлення. Всі живі.
Зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей:
– психологічний вплив на саму людину;
– деморалізація українських військ;
– короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.
Це лише незначний публічний епізод, з якого ви можете зрозуміти у яких умовах воює наше командування», – написала в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Крім повідомлення про «усунення Залужного», раніше російські джерела писали про «загибель» командувача Сил територіальної оборони Ігоря Танцюри та командувача Східного угруповання військ Олександра Сирського.
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