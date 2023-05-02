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Командувач Сил ТРО «живий та здоровий» – речник про «знищення бронеавтомобіля» з Танцюрою

Автомобілі бійців ТРО, фото ілюстративне

У Силах територіальної оборони ЗСУ заперечили заяву очільника угруповання «ПВК Вагнера» про «знищення бронеавтомобіля», в якому міг перебувати командувач Сил ТРО Ігор Танцюра.

«Ми офіційно спростовуємо це твердження. Ми не коментуємо будь-яких вкидів ворожої пропаганди. Всі живі та здорові», – цитує «Суспільне» слова речника Командування Сил територіальної оборони ЗСУ Денис Зелінського.

Раніше 2 травня очільник угруповання «ПВК Вагнера» Євген Пригожин заявив, що «сьогодні артилерійськими підрозділами при підході резервів із населеного пункту Часів Яр до населеного пункту Бахмут було знищено бронеавтомобіль, у якому, ймовірно, перебував командувач силами територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра».

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