Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі – розвідка Британії

Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі, повідомляє міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Британські військові звертають увагу на повідомлення про звільнення заступника міністра оборони Росії Михайла Мізінцева, який відповідав за обіймав матеріально-технічне забезпечення та перебував на посаді лише вісім місяців.

За повідомленням, інформація щодо звільнення Мізінцева підкреслює, що проблеми з матеріально-технічним забезпеченням залишаються в центрі непростої кампанії Росії в Україні.



«Росія не має достатньо боєприпасів для досягнення успіху в наступі. Нестача боєприпасів спричиняє внутрішні розбіжності, особливо між Міністерством оборони Росії та «групою Вагнера». Росія продовжує надавати найвищий пріоритет мобілізації своєї оборонної промисловості, але вона все ще не в змозі виконати вимоги воєнного часу», – вважає британська розвідка.

Про нестачу боєприпасів, зокрема артилерійських, повідомляли в ISW та розвідці Британії ще в березні.

Крім того, в одній зі своїх заяв у лютому Пригожин звинуватив міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу російської армії Валерія Герасимова у відмові доставити боєприпаси ПВК «Вагнер» у «спробі знищити» групу. У Міноборони Росії тоді відкинули заяви Пригожина, заявивши, що всі добровольчі бригади на сході України «своєчасно» забезпечуються всіма видами боєприпасів.

Напередодні у США повідомили, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмута зазнали втрат у 100 тисяч осіб. Ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».

У квітні розвідка Великої Британії припустила, що добова кількість загиблих серед російських військових в Україні знизилася приблизно на 30% у квітні порівняно з періодом із січня по березень. Це пояснили провалом зимового наступу армії РФ і зосередженням російських військ на підготовці до очікуваного українського контрнаступу.