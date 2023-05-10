Замість взяття Бахмута до 9 травня частини РФ тікають із позицій

Сили оборони України звільнили понад 7 квадратних кілометрів території у Бахмуті Донецької області. Це сталося внаслідок наступальних дій 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас.Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Просування, мабуть, сталося ще в суботу, саме його мав на увазі ватажок бойовиків «Вагнера» Євген Пригожин, коли заявляв напередодні про втечу з позицій 72-ї окремої бригади мотострілецької армії Росії.

Сьогодні це підтвердила пресслужба українських штурмовиків 3-ї ОШБ та командир тактичної групи «Азов», що входить до цієї бригади, Андрій Білецький.

«Фактично повністю знищені 6 та 8 роти цієї бригади. Розбита бригадна розвідка, значна кількість бронемашин, захоплено багато полонених. Великих втрат зазнав так званий 3-й штурмовий загін ПВК «Вагнер», – розповів Андрій Білецький на відео у своєму телеграмі.

Підписуйтесь на телеграм-канал Донбас.Реалії – ексклюзивні фото, відео та лише важливі новини!

На сторінці 3-ї штурмової показали кадри втечі російських військових. Повідомлення Пригожина про п’ять сотень трупів російських солдатів відповідає дійсності, заявили в українській бригаді.

Наступальні дії велися на смузі шириною 3 км та глибиною 2 км 600 м, повідомив Білецький. Таким чином українські воїни звільнили понад 7 квадратних кілометрів Бахмута.

Тим часом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зміг сьогодні взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО через складну оперативну ситуацію. Про це сказав, відкриваючи зустріч, голова Військового комітету НАТО лейтенант-адмірал Роб Бауер.

«Я вчора отримав листа від українського головнокомандувача, нашого друга Валерія Залужного, що його участь навіть по відеоконференції неможлива через складну оперативну ситуацію в обороні проти російської агресії. Наші найкращі побажання – з українськими захисниками», – сказав Бауер.

Україну на засіданні НАТО представляє генерал-майор Сергій Салкуцан.

Головні питання випуску:

Що дає Україні просування в Бахмуті, наскільки воно суттєве?

Що мається на увазі під складною ситуацією на фронті, через яку Залужний не зміг відвідати засідання НАТО?

Як Росія діятиме далі на тлі того, що до 9 травня їй не тільки не вдалося взяти Бахмут, а й довелося відступити там?

Гості програми: