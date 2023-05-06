Битва за «дорогу життя» до Бахмуту: фоторепортаж із передової

Російська армія намагається усіма силами захопити місто, розгортаючи бойові дії широко за межами міста. Українські війська утримують усі важливі напрямки, щоб запобігти просуванню армії РФ. Не секрет, що одна із найбільш ефективних професій на фронті – аеророзвідка. Саме аеророзвідники шукають цілі для артилерії, мінометів, підтримують піхоту і дають актуальну інформацію, що допомагає ефективно вражати супротивника. Як воюють ЗСУ під Бахмутом та як виглядає сусідній Часів Яр – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.
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