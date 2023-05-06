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Битва за «дорогу життя» до Бахмуту: фоторепортаж із передової

Російська армія намагається усіма силами захопити місто, розгортаючи бойові дії широко за межами міста. Українські війська утримують усі важливі напрямки, щоб запобігти просуванню армії РФ. Не секрет, що одна із найбільш ефективних професій на фронті – аеророзвідка. Саме аеророзвідники шукають цілі для артилерії, мінометів, підтримують піхоту і дають актуальну інформацію, що допомагає ефективно вражати супротивника. Як воюють ЗСУ під Бахмутом та як виглядає сусідній Часів Яр – дивіться у фоторепортажі Радіо Свобода.

На світанку група аеророзвідників на чолі з командиром Назаром висувається на бойове чергування на передові позиції
1 На світанку група аеророзвідників на чолі з командиром Назаром висувається на бойове чергування на передові позиції
За кілька хвилин вони розкладають &laquo;Старлінк&raquo;, отримують доступ до інтернету і одразу ж злітають
2 За кілька хвилин вони розкладають «Старлінк», отримують доступ до інтернету і одразу ж злітають
Бійці здіймають у ясне небо дрон&nbsp;&ndash; Mavick 3 &ndash; найбільш поширений у військах квадрокоптер, який застосовують як і для розвідування цілей, підтримки піхоти, так і коригування артилерійського вогню
3 Бійці здіймають у ясне небо дрон – Mavick 3 – найбільш поширений у військах квадрокоптер, який застосовують як і для розвідування цілей, підтримки піхоти, так і коригування артилерійського вогню
Як правило аеророзвідники ретельно оглядають кожен сантиметр землі через невеликі монітори і вишукують ціль, яку артилерія може вразити й тим самим запобігти активним&nbsp; діям російських сил проти ЗСУ
4 Як правило аеророзвідники ретельно оглядають кожен сантиметр землі через невеликі монітори і вишукують ціль, яку артилерія може вразити й тим самим запобігти активним  діям російських сил проти ЗСУ
Серед таких цілей часто саме такими дронами засікають переміщення особового складу російської армії чи, можливо, місця розташування вогневих засобів
5 Серед таких цілей часто саме такими дронами засікають переміщення особового складу російської армії чи, можливо, місця розташування вогневих засобів
Квадрокоптери довго у повітрі перебувати не можуть. Їх регулярно доводиться повертати, змінювати акумуляторні батареї та відправляти назад. Для цього хлопці працюють парою
6 Квадрокоптери довго у повітрі перебувати не можуть. Їх регулярно доводиться повертати, змінювати акумуляторні батареї та відправляти назад. Для цього хлопці працюють парою
Трансляція має бути завжди, адже саме від цього залежить життя і здоров&rsquo;я більшості особового складу. Завдяки цій картинці з неба командування може бачити реальну картину бою 24/7
7 Трансляція має бути завжди, адже саме від цього залежить життя і здоров’я більшості особового складу. Завдяки цій картинці з неба командування може бачити реальну картину бою 24/7
Звичайний дрон, який ніколи не був призначений для військової справи, став надійною частиною оборони
8 Звичайний дрон, який ніколи не був призначений для військової справи, став надійною частиною оборони
Аеророзвідники знаходять ціль &ndash; це скупчення російських військових у посадках неподалік Бахмуту. Командир групи аеророзвідників Назар передає координати командуванню
9 Аеророзвідники знаходять ціль – це скупчення російських військових у посадках неподалік Бахмуту. Командир групи аеророзвідників Назар передає координати командуванню
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Там ухвалюють рішення застосувати міномет калібру 120 міліметрів
11 Там ухвалюють рішення застосувати міномет калібру 120 міліметрів
Цей мінометний розрахунок є виїзним і застосовується тоді, коли є цілі, які необхідно швидко вразити.&nbsp;Володимир (31 рік) з Франківщини, до 24 лютого 2022 року працював монтером кабельного виробництва, і Влад, (21 рік) з Одещини, працював різноробочим (зліва направо)
12 Цей мінометний розрахунок є виїзним і застосовується тоді, коли є цілі, які необхідно швидко вразити. Володимир (31 рік) з Франківщини, до 24 лютого 2022 року працював монтером кабельного виробництва, і Влад, (21 рік) з Одещини, працював різноробочим (зліва направо)
На заздалегідь визначену позицію мінометники приїжджають уже готові. Виставляють зв&#39;язок, готують міни до бою і стають на чергування
13 На заздалегідь визначену позицію мінометники приїжджають уже готові. Виставляють зв'язок, готують міни до бою і стають на чергування
Часто доводиться чергувати тривалий час: без сну, здорової їжі і у вкрай складних умовах
14 Часто доводиться чергувати тривалий час: без сну, здорової їжі і у вкрай складних умовах
Денис родом з Луганщини, працював шахтарем до служби в ЗСУ, розповідає шахтарські історії
15 Денис родом з Луганщини, працював шахтарем до служби в ЗСУ, розповідає шахтарські історії
Влад (21 рік), як і багато військових, які понад рік на фронті, каже, що тяжко без заміни&nbsp;і&nbsp;ротацій, і на запитання, що він би сказав цивільним, відповідає: &laquo;Та що їм сказати... Хто пішов воювати, той молодець. Хто не пішов, то нехай готується&raquo;
16 Влад (21 рік), як і багато військових, які понад рік на фронті, каже, що тяжко без заміни і ротацій, і на запитання, що він би сказав цивільним, відповідає: «Та що їм сказати... Хто пішов воювати, той молодець. Хто не пішов, то нехай готується»
Коли мова заходить про сім&#39;ї, всі військові стають сумними. Багато хто не бачив свої родини місяцями. У Дениса родина розкидана по всій Україні, і з ними він теж давно не бачився. На запитання, що він би сказав цивільним, Денис каже: &laquo;Я навіть не знаю. Що я можу сказати жінкам. Більшість жінок моляться, це те, що я знаю. Я взагалі атеїст. Моляться, підтримують, переживають. Чоловіки, ті хто хотів, ті, хто справді хотів, вони вже давно тут. Ті, хто не тут, уже не з нами. Це ті, хто хотів. Ті, хто не бажає. У мене просто таке питання виходить: чому, коли все почалося, коли Сумська, Харківська, Чернігівська, Київська, Житомирська були в окупації під гнітом небезпеки нападу, вся Україна, всі згуртувалися. Через рік війни всі втомилися від війни. Що я можу сказати чоловікам? Прийдете &ndash; молодці. Не прийдете &ndash; ну, як би вам із цим жити. Головне, щоб нас військових після війни.. я не прошу поваги, головне, щоб не гнобили&raquo;
17 Коли мова заходить про сім'ї, всі військові стають сумними. Багато хто не бачив свої родини місяцями. У Дениса родина розкидана по всій Україні, і з ними він теж давно не бачився. На запитання, що він би сказав цивільним, Денис каже: «Я навіть не знаю. Що я можу сказати жінкам. Більшість жінок моляться, це те, що я знаю. Я взагалі атеїст. Моляться, підтримують, переживають. Чоловіки, ті хто хотів, ті, хто справді хотів, вони вже давно тут. Ті, хто не тут, уже не з нами. Це ті, хто хотів. Ті, хто не бажає. У мене просто таке питання виходить: чому, коли все почалося, коли Сумська, Харківська, Чернігівська, Київська, Житомирська були в окупації під гнітом небезпеки нападу, вся Україна, всі згуртувалися. Через рік війни всі втомилися від війни. Що я можу сказати чоловікам? Прийдете – молодці. Не прийдете – ну, як би вам із цим жити. Головне, щоб нас військових після війни.. я не прошу поваги, головне, щоб не гнобили»
Коли прийшла команда &laquo;до бою&raquo; військові миттєво підбігли до міномета, отримали координати і навелися на ціль
18 Коли прийшла команда «до бою» військові миттєво підбігли до міномета, отримали координати і навелися на ціль
Цей процес на перший погляд не складний, утім необхідно мати певні знання та досвід. Цього, кажуть військові, за рік повномасштабної війни у них вдосталь.
19 Цей процес на перший погляд не складний, утім необхідно мати певні знання та досвід. Цього, кажуть військові, за рік повномасштабної війни у них вдосталь.
Закидають міну калібром 120 міліметрів. І в укриття.
20 Закидають міну калібром 120 міліметрів. І в укриття.
&laquo;Постріл&raquo;. Міна відправляється у бік цілі. Аеророзвідники корегують, туди летить ще кілька мін. І далі чекають наступної цілі.
21 «Постріл». Міна відправляється у бік цілі. Аеророзвідники корегують, туди летить ще кілька мін. І далі чекають наступної цілі.
За якусь мить навколо усе загуділо, зашуміло і на наш напрямок полетіли снаряди від російської армії. Кажуть військові, що, ймовірно, таким чином намагаються погасити вогневу точку.
22 За якусь мить навколо усе загуділо, зашуміло і на наш напрямок полетіли снаряди від російської армії. Кажуть військові, що, ймовірно, таким чином намагаються погасити вогневу точку.
Кожен рятується як може.
23 Кожен рятується як може.
В якийсь момент у той же бік запускають ракети із РСЗО. Обстріл посилюється, навколо усе здригається, трясеться. Бійці перебувають в укритті, та, здається, що небо от-от обвалиться на голову.
24 В якийсь момент у той же бік запускають ракети із РСЗО. Обстріл посилюється, навколо усе здригається, трясеться. Бійці перебувають в укритті, та, здається, що небо от-от обвалиться на голову.
Перечекали.&nbsp;
25 Перечекали. 

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