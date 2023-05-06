Битва за «дорогу життя» до Бахмуту: фоторепортаж із передової

17 Коли мова заходить про сім'ї, всі військові стають сумними. Багато хто не бачив свої родини місяцями. У Дениса родина розкидана по всій Україні, і з ними він теж давно не бачився. На запитання, що він би сказав цивільним, Денис каже: «Я навіть не знаю. Що я можу сказати жінкам. Більшість жінок моляться, це те, що я знаю. Я взагалі атеїст. Моляться, підтримують, переживають. Чоловіки, ті хто хотів, ті, хто справді хотів, вони вже давно тут. Ті, хто не тут, уже не з нами. Це ті, хто хотів. Ті, хто не бажає. У мене просто таке питання виходить: чому, коли все почалося, коли Сумська, Харківська, Чернігівська, Київська, Житомирська були в окупації під гнітом небезпеки нападу, вся Україна, всі згуртувалися. Через рік війни всі втомилися від війни. Що я можу сказати чоловікам? Прийдете – молодці. Не прийдете – ну, як би вам із цим жити. Головне, щоб нас військових після війни.. я не прошу поваги, головне, щоб не гнобили»