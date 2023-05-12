ЗСУ не втратили жодної позиції в Бахмуті за цей тиждень – Маляр

Українські військові просунулися на Бахмутському напрямку вперед на два кілометри і жодної позиції у Бахмуті цього тижня не втратили, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«Ворог дає неправдиву інформацію про нестачу зброї, чим ймовірно має на меті виправдати реальну ситуацію. А реальна ситуація протягом тижня така, що, попри наявність зброї: ворогу не вдалося реалізувати свої плани; ворог поніс великі втрати живої сили; наші оборонці просунулись на Бахмутському напрямку вперед на 2 км; жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили», – написала вона у телеграмі 12 травня.

Раніше американський Інститут вивчення війни заявив, що небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті на Донеччині, «можливо, минула».

«Розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони Росії в основному відмовилося від мети оточити значну кількість українських сил там», – йдеться в повідомленні.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас він наголошував, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.