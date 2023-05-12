Російські «воєнкори» пишуть про початок контрнаступу ЗСУ: що відбувається на фронті

Пригожин поширює дезінформацію

Ніякого снарядного голоду у російських сил в Бахмуті немає – каже українське Міноборони. В той же час Пригожин каже, що російські фланги і далі «сипляться» біля Бахмута. А секретар РНБО Данілов доповідає про успіх ЗСУ у боях за місто. Що насправді відбувається біля Бахмута - питаємо у військового з позицій.

Російські «воєнкори» оголосили початок контрнаступу ЗСУ

– «Танки ЗСУ йдуть об'їзною Харкова у бік кордону з Росією». Пізно ввечері російські так звані воєнкори одночасно почали писати про початок наступу ЗСУ. При чому на декількох напрямках одразу.

Натомість, президент Зеленський каже, «треба більше часу». Чому контрнаступ України оголошують в Росії? І чи дійсно він розпочався?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода.Ранок:

Окупанти йдуть із ЗАЕС?

Окупанти планують «евакуювати» з Енергодара більше трьох тисяч людей, більшість – співробітники Запорізької атомної станції та їхні родини. Що відбувається на самій ЗАЕС? Чи досі російські війська ховають на станції зброю? Та чи означає це, що окупанти збираються відступати?

США почали передавати Україні конфісковані російські активи

США почали передавати Україні готівку російського олігарха Малофеєва. Про яку суму йдеться? Коли та як Україна їх отримає? Та на що офіційний Київ може їх витратити?

Таке відбувається уперше, але відтепер буде відбуватися далі, кажуть у США.