В Україні зросло число дітей, постраждалих через агресію Росії – ОГП

В Україні станом на 12 травня до 968 зросла кількість дітей, які були поранені внаслідок обстрілів за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, повідомив Офіс генпрокурора. Число загиблих дітей залишилося незмінним – 480.

«11 травня внаслідок обстрілу смт. Великий Бурлук Харківської області травмовано 16-річну дівчину», – уточнили в прокуратурі.

В Офісі генпрокурора наголосили, що наведені дані не є остаточними, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

Управління верховного комісара ООН із прав людини станом на 8 травня підтвердило загибель 8 791 і поранення 14 815 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В ООН наголошують, що реальне число жертв є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.