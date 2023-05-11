Обстріл Харківщини військами РФ – двоє поранених, зокрема 16-річна дівчина

Війська РФ у четвер обстріляли Великий Бурлук на Харківщині із РСЗВ, постраждали дві місцеві жительки, повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури

Згідно з повідомленням, обстріл стався близько полудня.

«За попередніми даними, обстріл здійснювався з РСЗВ «Торнадо». Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі місцевих жителів. Дістали поранення 43-річна жінка та 16-річна дівчина», – йдеться в повідомленні.

Харківська ОВА зазначає, що обидві постраждалі госпіталізовані, зараз медики надають їм допомогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Російські війська регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру прифронтових населених пунктів. Офіційно Москва заперечує обстріли цивільного населення.