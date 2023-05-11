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Резніков відреагував на рішення Британії надати Україні далекобійні Storm Shadow

Олексій Резніков написав, що «Shadow of the Storm проллє світло на нашу перемогу»

Міністр оборони України Олексій Резніков відреагував на інформацію про надання Великою Британією українським військам ракет великої дальності Storm Shadow.

«Синоптики прогнозують, що циклон рухається з Великобританії в Україну, приносячи з собою шторми (Storms.). Через Shadow of the Storm проб’ється сонячне світло нашої свободи і проллє світло на нашу Перемогу», – написав він у твіттері.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес 11 травня підтвердив надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

У Кремлі заявили, що російські збройні сили дадуть «адекватну відповідь» на рішення Великої Британії надати Україні ракети великої дальності. Речник Кремля Дмитро Пєсков засудив цей крок під час розмови з журналістами.

«Це потребуватиме адекватної відповіді наших військових, які, природно, ухвалюватимуть відповідні рішення з огляду на це», – вказав Пєсков.

Storm Shadow – це малопомітна крилата ракета з дальністю дії – близько 250 кілометрів. Як вказує CNN, це трохи менше за дальність армійських тактичних ракетних систем «земля-земля» (ATACMS) американського виробництва, про які Україна давно просила.

Storm Shadow має радіус дії, необхідний, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України.

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