Столтенберг закликав країни НАТО «подвоїти зусилля» в умовах «зростаючих загроз»

Країни НАТО мають «подвоїти зусилля» для захисту населення в умовах «зростаючих загроз», наголосив генсек Єнс Столтенберг на засіданні військового комітету альянсу 10 травня, пише The Guardian.

Столтенберг зазначив, що війна в Україні показала, що «конкуренція в світі зростає, а авторитарні режими кидають виклик демократичним цінностям». При цьому, на думку генсека, збільшуються й інші загрози – «від тероризму до кібератак, від розповсюдження ядерної зброї до зміни клімату».

«Тож нам потрібно підійти до нової ери стратегічної конкуренції», – сказав генсек НАТО.

Столтенберг додав, що російська агресія проти України «підвищила готовність сил альянсу».

«Коли президент Путін (президент РФ Володимир Путін – ред.) розпочав повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році, ми були готові. За кілька годин ми активували всі наші плани захисту. Ми поставили під командування НАТО 40 тисяч військових, підкріплені значною повітряною та морською силою, і ми посилили нашу передову оборону від Балтійського до Чорного моря», – додав він.

Генсек вважає, що такі дії «зменшують ризик прорахунків і ескалації за межі України».

Останнім часом тривають розмови про те, що Україна готує контрнаступ. У квітні генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що рішення щодо оперативних питань, наприклад, нового наступу, мають ухвалювати українські військові, що перебувають на місцях, адже вони «найкраще володіють ситуацією».

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Нещодавно він заявив, що більшість українців і жителів простору НАТО «не зрозуміють лідерів Альянсу», якщо запрошення України не прозвучить на саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Під час візиту до Києва 20 квітня Єнс Столтенберґ вкотре повторив, що майбутнє України – в НАТО, проте традиційно не назвав термінів для цього.