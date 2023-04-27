Якщо ЗСУ вже зібрали «ударний кулак»: коли може бути контрнаступ?

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі повідомив, що Україна отримала майже всю техніку для контрнаступу. Про це він заявив під час слухань Комітету Палати представників Конгресу США зі збройних сил.

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«Ми сіли разом з українськими колегами, порахували кількість обладнання, якого вони потребують цього наступу, і ми зібрали це від наших союзників, які були дуже щедрими, особливо у питанні танків та броньованих бойових машин. І ми поставили все це в Україну, ми доставили вже понад 98% бойових машин, вони вже там», - сказав він.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що країни Альянсу виконали свої зобов'язання перед ЗСУ. Він уточнив, що Сили оборони України вже отримали понад 1500 бронемашин, 230 танків та іншої техніки, включаючи велику кількість боєприпасів.

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Раніше у березні президент Володимир Зеленський заявляв, що ЗСУ поки не готові до контрнаступу на армію Росії, бо бракує зброї.

Головні питання випуску:

Якщо «ударний кулак» вже в Україні – скільки часу ЗСУ потрібно для того, щоб привести його до бойової готовності?

Чи остаточні озвучені лідерами країн НАТО цифри щодо кількості танків та ББМ?

І навіщо лідер Китаю Сі Цзіньпін зателефонував Зеленському саме напередодні контрнаступу?