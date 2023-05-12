ISW: небезпека російського оточення українських сил у Бахмуті, можливо, минула

Небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті на Донеччині, можливо, минула, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Розгортання низькокваліфікованих російських сил на флангах навколо Бахмута свідчить про те, що Міноборони Росії в основному відмовилося від мети оточити значну кількість українських сил там. Міністерство оборони Росії, ймовірно, почало ширшу депріоритизацію зусиль у Бахмуті в січні 2023 року, коли припинило вербування в’язнів угрупованням «Вагнер», що, ймовірно, спонукало Пригожина (засновника ПВК «Вагнер» – ред.) наростити зусилля у Соледарі-Бахмуті в січні та публічно скаржитися на відсутність підтримки з боку Міноборони, починаючи з лютого 2023 року», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що в березні й квітні Міноборони Росії ненадовго виділило більше ресурсів на лінію фронту в Бахмуті, відправивши туди танки Т-90 і російські повітряно-десантні сили (ВДВ) і направивши мобілізованих резервістів до ПВК «Вагнер». А 24 квітня Пригожин заявив, що Міноборони Росії розгорнуло лише нерегулярні й некваліфіковані частини для утримання флангів Бахмута.

«Нездатність цих підрозділів виконати навіть цю обмежену місію вказує на те, що російські фланги в Бахмуті та інших подібних ділянках фронту, ймовірно, вразливі до українських контратак. Розподіл сил у поєднанні зі змінами бойового простору також свідчить про те, що небезпека російського оточення значних українських сил у Бахмуті, можливо, минула. Сили «Вагнера», ймовірно, продовжуватимуть проводити лобові наступи в Бахмуті, що дозволить українським силам проводити організований відхід із загрозливих районів і не стикатися з ризиком великого оточення», – кажуть аналітики.

В ISW також зазначили, що українські сили, ймовірно, прорвали деякі російські лінії під час локалізованих контратак поблизу Бахмута, що викликало коментарі засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина і Міністерства оборони Росії.

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«Командувач Східного угруповання військ України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів. Підтвердження Сирським успіхів України викликало відповідь Пригожина, який заявив, що українські війська почали контрнаступ і відбили три кілометри території в Бахмуті та навколо нього», – йдеться в повідомленні.

В ISW зауважили, що Міноборони Росії «нетипово швидко» визнало контратаки України, стверджуючи, що російські війська відбили вісім наземних атак і три розвідки боєм на донецькому напрямку, але заперечило повідомлення про те, що українські сили прорвали російські оборонні лінії.

«Відповіді Пригожина і Міноборони РФ відображають посилення паніки в російському інформаційному просторі через повідомлення щодо запланованих українських контрнаступів і свідчать про зростання занепокоєння серед керівництва «Вагнера» і російського Міноборони, а також відображають вказівки Кремля не применшувати українських успіхів», – йдеться у звіті.

Росія активно штурмує Бахмут і населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року.

Днями командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що на Бахмутському напрямку на окремих ділянках російські сили відступили на дистанцію до двох кілометрів.

За його словами, «саме грамотне проведення оборонної операції» виснажило сили російської ПВК «Вагнер» та змусило на певних напрямках замінити їх на гірше підготовлені підрозділи регулярних військ РФ, які зазнали поразки та відійшли.

Сирський додав, що українські військові тримають фронт та не дають противнику просунутись вперед, битва за Бахмут триває.

Про те, що українська армія має «певний успіх» у Бахмуті в ефірі Радіо Свобода вранці 10 травня повідомляв голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони й розвідки, військовослужбовець ЗСУ Роман Костенко. Водночас він наголошував, що треба дочекатися офіційної інформації від Генерального штабу, щоб це не нашкодило військовим.