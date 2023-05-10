ЗСУ розбили під Бахмутом підрозділи армії РФ

Ситуація під Бахмутом: контрнаступальні дії ЗСУ і заяви Пригожина

Президент Зеленський ще не затвердив терміни та напрямки контрнаступу, заявив секретар РНБО Данилов. Тим часом з Бахмута повідомляють про контрнаступальні успіхи ЗСУ. Як має виглядати план контрнаступу? І чи виведе головний «вагнерівець» своїх найманців сьогодні з Бахмута?

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В окупованому Маріуполі розпочалась мобілізація

Чоловіків вже направляють на медкомісію – дізналися у міській раді. В першу чергу полюють на людей, котрі не виконують так звані військові «зобов'язання». Для чого Росії призов на окупованих територіях? Та як українцям уникнути служби в лавах армії РФ?

Путін, танк та хворий Лукашенко

Парад до Дня перемоги у Москві відзначився рекордно короткою промовою Путіна та відсутністю танків на Красній площі. Чи вдалося Росії вразити світ і своїх громадян? Про що свідчить приїзд лідерів п'ятьох країн до Путіна та чому Лукашенко виглядав не дуже щасливим?

Протокол за хуліганство, а слідом – повістка

У Львові «провчили» молодиків, котрі у машині голосно увімкнули пісні Лєпса. Чи мали чоловіки право так гучно слухати музику? Чи допустимо карати повістками? Як у таких ситуаціях робити зауваження? Та наскільки етично слухати пропутінських виконавців під час війни?